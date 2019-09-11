«Рады только собаки»: осенний Норильск завалило снегом

На севере Красноярского края выпал первый снег и закружила метель. Жители Норильска в соцсетях поздравляют друг друга с началом зимы и выкладывают фото и видео снега.

Местные жители говорят, что сентябрь здесь всегда выдается холодным. Однако снег и вьюга оказались для норильчан полнейшей неожиданностью.

Еще вчера в городе шел дождь, а утром улицы занесло снегом. В регион пришли холода, термометры показывают до +2 градусов, ночью было около нуля по шкале Цельсия.

Коммунальщики в целом оказались готовы к такому капризу природы. В Норильске накануне начали включать отопление, сообщили в мэрии. Чиновники обещали, что к утру 11 сентября тепло будет подано во все дома и социально значимые объекты.

Судя по фотографиям и видеозаписям, толщина снежного покрова составила сантиметров пять-семь. Сугробов пока не намело, но утром по улицам гуляла метель.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города отметили, что снег не повлиял на обычную жизнедеятельность города. Непогода не вызвала никаких осложнений на дорогах или в сфере ЖКХ, сообщил сайт «Байкал 24».

Согласно прогнозам синоптиков, холода в Норильске продержатся всю неделю. Ночью термометры будут показывать до -2 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до +2 градусов. И только к понедельнику, 17 сентября, станет на пару градусов теплее. Осадков не обещают.

Первый снег выпал в Сочи: Видео Подробнее

«Первый снег, у которого все-таки получилось лечь ковром. Наверное, рады только собаки такой ранней зиме», — написала жительница Норильска Ксения. «Даже деревья склонились», — согласилась с ней Вита. «Глаза невозможно открыть, метет», — подтвердил Андрей. «Первый снег ранним утром заставляет поверить в сказку… но не в сентябре», — добавила iskushenie_norilsk.

«В Норильске пошел снег, там -1. Такая погода продержится в городе до пятницы. Температурная разница с Москвой — 26 градусов. Но не стоит удивляться. Подобные погодные катаклизмы для Норильска норма. Снег в этом году сошел там только в июне», — подвела черту под дискуссией Скрепка.