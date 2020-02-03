Норильск накрыла метель. Ветер сносит людей и машины

Сильная метель накрыла Норильск и окрестности города. Ветер с легкостью сносит машины, поэтому 3 февраля закрыли дорогу в аэропорт. Местные жители поделились видео и фото стихии в соцсетях.

Утром 3 февраля спасатели закрыли проезд по трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель, которая ведет в аэропорт. Как объясняет пресс-служба краевого главка МЧС, движение легковушек ограничили с целях безопасности из-за сильной метели. Проезд оставили только для технологического транспорта, но позже очевидцы сообщили, что в итоге дорогу закрыли для всех.

Кадры с метелью появились в Сети. На видео снят пассажирский автобус, а автор ролика рассказывает, что его ветром вынесло на середину дороги.

Ветер перемещает не только машины, но и сносит с ног людей. Пройти по улице местным жителям стоило больших усилий.

Снег засыпает Норильск уже не первый день. Вот этим мужчинам в конце января пришлось откапывать свои гаражи и делать проходы в сугробах.

Источник фото: vk.com/krasnetip