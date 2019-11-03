«Ноябрь становится октябрем»: климатолог объяснил аномальное потепление в Москве

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал «360», что глобальное потепление — это не миф. За последние 30 лет в Москве реально стало теплее на несколько градусов.

«Все это происходит на фоне глобального потепления, на фоне достаточно устойчивого роста температуры в течение последних 40 лет в том числе в московском регионе. Осенью потеплело за последние 30 лет примерно на три градуса. Это уже очень много. У нас разница между двумя месяцами три-четыре градуса. Условно говоря, у нас ноябрь становится постепенно октябрем, каким он был 30 лет назад», — заявил Семенов.

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Собеседник добавил, что вероятность аномалий растет очень быстро и нелинейно.

Ранее метеорологи предупредили жителей Москвы о резком аномальном потеплении 5-го и 6 ноября.

«Сначала циклон отметится осадками в виде дождя, но одновременно будет происходить заток очень теплого, практически субтропического воздуха», — говорила «360» главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова. Она отметила, что 5 ноября воздух в городе может прогреться от +7 до +12 градусов — почти до рекордных значений. Эти показатели продержатся до среды, 6 ноября.