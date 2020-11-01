Ночные заморозки ожидаются в Ленобласти

Холодная и ветреная погода ожидается в Ленобласти в понедельник, 2 ноября. Ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов.

Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Днем преимущественно будет без осадков, вечером небольшой дождь пройдет местами на западе. В ночное время температура будет от +1 до -4 градусов, в прибрежных районах местами будет теплее — до +4. Температура воздуха днем дойдет до +7 градусов.

Скорость ветра ночью будет составлять 4-9 метров в секунду, днем — 6-11 метров в секунду. Местами, на западе области, — до 15-17 метров в секунду.