Ночные заморозки вернутся в московский регион

В ближайшие дни жителей Москвы и области ожидает прохладная погода с дождями и заморозками. Об этом «Вечерней Москве» заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Первая половина следующей недели будет холодной, облачной с прояснениями и небольшими осадками преимущественно в виде дождя. Также ожидаются ночные заморозки, днем будет +8…+11 градусов», — сообщил он.

Со следующего четверга, 29 апреля, будет небольшое потепление, днем воздух прогреется до +12…+16. Однако небольшие дожди продолжатся.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, москвичей ждет ухудшение погоды. На 1 мая прогнозируют ливни, местами с мокрым снегом. Погода будет ветреной и до +5…+9 градусов. На следующий день осадки маловероятны, днем ожидается максимум +10.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 23 апреля, в столице будет облачная погода, пройдут дожди. Во второй половине дня местами гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха +14…+16 градусов.

На выходных, 24 и 25 апреля, синоптики прогнозируют понижение температуры до +7…+9 градусов, дожди и порывистый ветер. Ночью возможны заморозки.