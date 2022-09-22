Ночные заморозки продержатся в Ленинградской области до субботы | 360°

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Ночные заморозки продержатся в Ленинградской области до субботы

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Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Ленинградской области до 24 сентября. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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Все это время в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах региона возможны кратковременные дожди. 23 сентября синоптики прогнозируют местами туман. Температура составит +9…+14 градусов, сильного ветра не будет.

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