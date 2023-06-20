Экология 20 июня 2023, 20:02 Ночное похолодание придет в Москву в ближайшее время

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Холодные ночи придут в Москву до пятницы. В области же температура по ночам может составлять порядка +2 градусов. Такой информацией поделился руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщило агентство «Москва».

Дни порадуют жителей города теплой погодой. Столбик термометра будет варьироваться в районе +21..+24 градусов. Ночью же температура не будет подниматься выше +10 градусов. В ночь на четверг, 22 июня, температура составит от +5 до +10 градусов, написало ИА НСН.