Ночь на 7 октября в Москве стала самой холодной за осень

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура опустилась до 0,8 градуса.

«Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября и составлял 1,3 градуса», — сообщили в метеобюро Москвы «Интерфаксу».

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Несмотря на то, что это самая холодная ночь осени, такая температура не является рекордной. Холоднее всего 7 октября было в 1986 году, когда на улице было -4,4 градуса.

Кроме того, за последние сутки в Москве выпало 12 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% месячной нормы. Жители разных частей столичного региона сообщали о первом снеге.

В понедельник в Москве будет 3-5 градусов выше нуля, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. В столице и области продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за риска появления гололеда. Синоптики объяснили похолодание, которое началось в столичном регионе в воскресенье, выходом с юга активного циклона.