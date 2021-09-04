Нобелевский лауреат Чунг предупредил о пробуждении опасных вирусов из-за глобального потепления

Таяние вечной мерзлоты на фоне глобального потепления климата может пробудить опасные вирусы, последствия заражения которыми неизвестны. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Он отметил, что опасные древние вирусы могут вырваться на свободу из-за таяния льдов в сибирской тайге и тундре.

«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. <…> Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — приводит РИА «Новости» слова Чунга.

Он обратил внимание, что человечество должно быть готовым к таким вызовам и оперативному реагированию на них. Ранее российские ученые говорили о том, что потепление климата может вывести на поверхность Земли часть древних экосистем. Ранее в останках мамонтов находили возбудитель сибирской язвы.