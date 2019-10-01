Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд последних 65 лет

Первый день октября порадует москвичей теплой погодой, но метеочувствительным людям следует быть осторожными. Синоптики зафиксировали в столице рекордно низкое атмосферное давление: 730 миллиметров ртутного столба.

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«Сейчас давление составляет 730 миллиметров ртутного столба, и то уже рекорд, который превзошел предыдущее достижение 1954 года, когда было 733», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на такие данные, жителям Москвы обещают увеличение значений. Ожидается, что в течение дня атмосферное давление вырастет до 738 миллиметров ртутного столба.

Начало второго осеннего месяца не только побьет антирекорды, но и принесет теплую погоду. По прогнозам, 1 октября в Москве будет от +15 до +17 градусов. Ночью температура значительно упадет и составит +5…+7 градусов выше нуля. По области также ожидается до +17 градусов, а после полуночи столбики термометров опустятся до +6 градусов.