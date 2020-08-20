Нижний Тагил подготовился к эвакуации из-за паводка
Власти Нижнего Тагила в Свердловской области объявили режим повышенной готовности из-за возможности потопа в результате сильных дождей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службе мэрии.
С 16 августа в городе продолжаются сильные дожди, из-за этого вода стекает отовсюду.
«Мы перешли на максимально возможный сброс воды и готовимся к различным сценариям развития ситуации», — рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.