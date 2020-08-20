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    20 августа 2020, 13:24

    Нижний Тагил подготовился к эвакуации из-за паводка

    Дарья Морозова

    Власти Нижнего Тагила в Свердловской области объявили режим повышенной готовности из-за возможности потопа в результате сильных дождей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службе мэрии.

    С 16 августа в городе продолжаются сильные дожди, из-за этого вода стекает отовсюду.

    «Мы перешли на максимально возможный сброс воды и готовимся к различным сценариям развития ситуации», — рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

    Новости SMI.FM