Экология 03 февраля 2023, 12:01 Нижегородская область стала лидером по количеству экопунктов для сдачи вторсырья

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В Нижегородской области установлено и запущено в работу 50 экопунктов во всех районах Нижнего Новгорода и 2 в Дзержинске. В пунктах можно сдать пластик, бумагу, картон, стеклотару, алюминиевые банки, батарейки, аккумуляторы и технику.

«По итогам 2022 года Нижегородская область признана регионом с наибольшим количеством действующих экопунктов в России. Лидером по внедрению раздельного сбора отходов является крупнейшее предприятие Нижегородской области по приему и переработке вторсырья — ГК „Исток“. Экопункты открываются по всей стране, их их деятельность отвечает принципам экономики замкнутого цикла, которые направлены на превращение отходов в сырье и производство новых товаров с его использованием», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Компанией реализуется проект по созданию стационарных пунктов приема вторсырья — экопунктов, а также региональный проект по раздельному сбору отходов в офисах «ЭкоОфис». Проекты являются основой реализации экологического просвещения и внедрения раздельного сбора отходов в каждую семью в формате «шаговой доступности».

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В 2022 году экопункты посетили 534,3 тыс. чел. и было собрано порядка 6,4 тыс. тонн вторсырья (всего за все время существования проекта экопункты посетили 2,5 млн чел. и собрано 250 тыс. тонн отходов).

В рамках проекта «ЭкоОфис» ГК «Исток» бесплатно устанавливает эргономичные контейнеры под каждый вид вторичного отхода в офисе, за которыми по графику или заявке приезжает специальная машина. Всего за 3 года реализации проекта было установлено более 2 тыс. экоурн по Нижнему Новгороду и области, в том числе в Правительстве Нижнего Новгорода, офисах крупных российских и зарубежных компаний, среднего и малого бизнеса, социальных учреждениях. Всего за 2022 год было собрано почти 162 тонны бумаги, ПЭТ бутылки, стеклотары и техники.

«Проекты успешно зарекомендовали себя в Нижнем Новгороде и опыт компании может быть примером для других городов России. Создание экопунктов является социально-значимым и комфортным проектом и делает доступной возможность для населения сдавать отсортированные отходы, еще и за вознаграждение», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Ознакомиться с расположением и графиком работы стационарных пунктов приема вторсырья можно на сайте ГК «Исток», раздел экопункты. https://istoknn.ru/punkty-prijoma-vtorsyrya/