Нижегородская область получит почти 1 млрд рублей на ликвидацию свалок

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Регион получит в 2022 году почти 960 миллионов рублей на ликвидацию свалок, сообщили в пресс-службе РЭО.

«Обсудили с Глебом Сергеевичем развитие инфраструктуры по обращению с отходами в Нижегородской области. В регионе уже 80% ТКО отправляют на обработку. Это очень высокий показатель», — сообщил Буцаев.

В следующем году в регион направят из федерального бюджета почти 960 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология». Средства пойдут на ликвидацию свалок, которые расположены на территории городов.

«Так, ликвидация свалок в Первомайске и Богородске к концу 2024 года позволит улучшить качество жизни почти 100 тысяч человек», — отметил Никитин.

По его словам, в регионе также планируют построить два новых объекта по обработке и размещению ТКО. Действующие объекты в ближайшее время будут модернизированы.