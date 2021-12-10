Николай Дроздов назвал птиц индикаторами экологии в мегаполисах

Ведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов объяснил, почему по птицам можно судить, насколько город стал чистым и экологичным. По словам специалиста, если голубей и ворон в мегаполисах стало меньше — это признак того, что город стал чище, написала «Тульская служба новостей».

«Вороны прилетают ночевать в городские парки, там потеплее. Утром вся стая поднимается с ночевки, поскольку есть там нечего, они утром летят на окраины или за город, где есть большие открытые свалки. И когда этих свалок станет меньше, ворон будет очень мало, ровно столько, сколько может прокормиться в городе», — сообщил Дроздов.

Телеведущий заметил, что если наладить раздельный сбор мусора, то и птиц в городе станет меньше. Однако переживать за них как, например, за собак, не стоит, поскольку их сильные крылья переместят их туда, где еды будет больше.

«Мы виноваты в том, что собака не имеет места в природе. Собачьи стаи — укор людям, которые бросили этих собак. Они домашние животные, которые могут жить только за счет того, что их подкармливают. Дикие животные и птицы все-таки приспосабливаются к нам со своими интересами, и если у них нет еды в этом районе города, они просо перекочуют, а не будут умирать от голода», — заключил телеведущий.