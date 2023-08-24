Экология 24 августа 2023, 21:53 НИИ рыбного хозяйства оценит состояние сброшенной с «Фукусимы-1» воды Росрыболовство: сброс воды с АЭС «Фукусима-1» не вызывает опасений unsplash.com

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии оценить состояние воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района и исключить риски для осуществления промыслов рыбаками Дальнего Востока. Для выполнения поручения создана научная группа.

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«Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС „Фукусима-1“, опасений не вызывает», — отметили в Росрыболовстве.

В Приморском крае усилили контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.

Энергетическая компания kyo Electric Power (TEPCO) 24 августа заявила о сбросе в океан первой партии очищенной воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», сообщал сайт kp.ru.