«Ничего не меняется»: неплатежи юрлиц за вывоз мусора в России достигли 70%

«Со стороны населения — от 20 до 35%. Со стороны юридических лиц — 65–70%. В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — ответил Буцаев на вопрос, какой процент неплатежей за вывоз мусора сейчас в России.

Глава РЭО рассказал, что улучшить ситуацию поможет ужесточение ответственности. Либо нужно искать иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров, в том числе это может быть схема технологического присоединения. В будущем РЭО рассчитывает довести собираемость платежей за вывоз мусора до 90%, на что понадобится, по расчетам оператора, минимум пять-восемь месяцев.

Буцаев выразил мнение, что в России нужно сделать автоматическое присоединение компаний к договорам с региональными операторами. Кроме того, среди мер он назвал работу с нормативами накопления. В таком случае, если юридическое лицо не доказывает обратное, к нему будут применять тот норматив, который есть в библиотеке.

«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету [за вывоз мусора]. Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество», — заметил Буцаев и добавил, что для России такой вариант они не хотят делать.

Российский экологический оператор был создан в 2019 году для реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках мусорной реформы.