«Ничего не будет расти». Под Екатеринбургом заявили о риске экологической катастрофы

Жители села Кунгурка Свердловской области забили в тревогу из-за разлива ядовитой жидкости из брошенных несколько месяцев назад баков. Экологи дают неутешительные прогнозы, а местные власти пообещали решить проблему, сообщило издание E1.ru.

Несколько месяцев назад в село Кунгурка свезли 38 больших пластиковых баков с темной жидкостью. На солнце один из них прорвался, и жидкость проникла в почву. Жители боятся, что отрава выльется из всех емкостей.

«Рядом с местом обнаружения баков находится водный объект, где купаются местные жители и дети. Опасная жидкость может вместе с грунтовыми водами попасть в реку Кунгурку», — заявил эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии Игорь Русинов. Он добавил, что на месте разлива в будущем ничего не будет расти.

В городской администрации Ревды изданию рассказали, что полицейские установили личность водителя, бросившего баки с жидкостью. Он якобы на время оставил их в Кунгурке, хотя местные утверждают, что мужчина минимум три раза делал рейсы с баками.

«Силами добровольной пожарной дружины разлившееся топливо будет засыпано опилками, чтобы жидкость впиталась, после опилки утилизируют», — рассказали в администрации Ревды.

Регионам выделят 23 миллиарда рублей на мусорные заводы в виде субсидий. Предприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) дадут 1700 новых рабочих мест.