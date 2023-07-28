Экология 28 июля 2023, 13:41 Невский экологический оператор продал вторсырья на 5,5 млн рублей на цифровой платформе РЭО РЭО

Читать 360tv в

Невский экологический оператор провел сделки на 5 535 000 рублей на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Региональный оператор продал 510 тонн стеклобоя, металлолома, пластика и тетрапака.

«Цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем позволяет наиболее удобно проводить сделки с контрагентами. Региональные операторы по обращению с отходами регулярно проводят на ней сделки. Среди них есть и крупные, такие как Невский экологический оператор, он провел шесть сделок на 5,535 млн рублей. Купля-продажа вторичных материальных ресурсов является неотъемлемой частью экономики замкнутого цикла, над построением которой работает РЭО в рамках федерального проекта», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«Всего в рамках сделок, проведенных на Электронной торговой площадке РЭО Невским экологическим оператором, было продано 510 тонн вторсырья. По всем возникающим вопросам в ходе проведения сделок мы оперативно сопровождаем контрагентов. Функционал ЭТП также позволяет получать скидки на различные услуги, а вскоре мы введем систему экобаллов для постоянных пользователей площадки. Сейчас на ЭТП зарегистрировано уже более 1000 пользователей», — сообщил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

НЭО подписал протоколы по продаже таких лотов, как отходы стеклобоя (150 тонн на 375 тысяч рублей), отходы металлов и черные металлы (150 тонн на 600 тысяч рублей), отходы комбинированной, многослойной упаковки, тетрапак и аналоги (60 тонн на 240 тысяч рублей), отходы полимерные и ПВД (40 тонн на 260 тысяч рублей), ПНД (30 тонн на 1,02 млн рублей), ПЭТ (80 тонн на 3,04 млн рублей).