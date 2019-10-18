Нет пластиковым мешкам! Роспотребнадзор поэтапно их запретит

Пей, ешь, гадь пластиком — солнце его уничтожит всего за 10 лет. Или нет? Подробнее

О точных сроках вступления в силу и действия закона в ведомстве пока не говорят. Известно только, что поправки в закон об отходах почти готовы и скоро будут направлены на согласование в необходимые структуры.

Минприроды поддерживает концепцию нового проекта — поэтапного отказа россиян от одноразовых пакетов, так как это снизит негативное влияние на природу.

В Минприроды сделали акцент на том, что вопросами запрета производства какой-либо продукции в стране занимается именно министерство промышленности и торговли РФ.

Экологи, опрошенные изданием, согласны с необходимостью такого закона и предлагают правительству включить его в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.