Несколько землетрясений произошло на Алтае за минувшие сутки

Сейсмологи зафиксировали на Алтае два землетрясения. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Одно из землетрясений зафиксировали в 300 километрах от города Горно-Алтайск. Интенсивность подземного толчка составила 3,4 балла по шкале MSK-64. Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 45 километрах от границы с Монголией.

Ранее в этом же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64, передал сайт kp.ru.