«Неприличную жару» пообещали жителям Сибири до конца января

До конца месяца положительная температурная аномалия в Сибири будет достигать 20 градусов. Это, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.

В беседе с РИА «Новости» Вильфанд объяснил, что по северному побережью европейской и азиатской частях страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Для азиатской территории страны это невероятно теплый воздух. Синоптик заметил, что такой длительный процесс наблюдается редко.

Обычно, по словам Вильфанда, в этой части России «воздушные массы формируются под влиянием континента: их вымораживает, поэтому средние температуры около минус 50 градусов».

«А сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. <…> Представление о континентальности климата начинает нарушаться», — отметил Вильфанд.

Подобное явление наблюдалось зимой 2019–2020 годов. Вильфанд заметил, что перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться чаще. При этом он также отметил, что не может сказать, что это становится нормой.

Вместо привычных -50 градусов в Туве морозы будут только в -25, а в Мирном столбики термометров покажут -32, отметил синоптик.

«Это просто неприличная жара. Причем это будет средняя температура за декаду, и сейчас она такая же высокая», — отметил Вильфанд.

«Желтый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы. Он будет действовать до полуночи 23 января. К расчистке дорог от снега уже привлекли более 2,4 тысячи машин и 2,6 тысячи рабочих. Синоптики прогнозируют, что до конца этой недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега.