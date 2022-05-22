Непредсказуемое счастье. Синоптик рассказал, когда наконец ждать тепла в Москве и области

Потепление наконец начнется в Москве и Подмосковье в четверг, 26 мая. Об этом «360» рассказал метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

По его словам, еще пару дней назад все прогностические материалы настраивали на то, что во вторник, 24 мая, произойдет знаковая смена воздушных потоков с северо-восточного на юго-западный и западный и это принесет долгожданное повышение температуры воздуха. Но последние материалы разрушают эту надежду и сдвигают потепление.

«Довольно странно и немного непредсказуемо повел себя циклон над Поволжьем и Уралом: со снегом, с метелями проявил себя в Башкирии, Челябинской области и, вместо того чтобы пойти, как обычно, на северо-восток, начал потихоньку „пятиться“ на запад. Центральная полоса России практически подпадает под северные потоки, и вот потепление задерживается», — пояснил Шувалов.

В первой половине следующей недели он спрогнозировал прохладную погоду днем (+11…+14, +12…+15) и холодные ночи. Облаков станет больше, «потому что область низкого давления так далеко от нас не отходит». В это время потепление придет западнее — в Псков, Санкт-Петербург, Калининград: там будет до 19 градусов.

А уже во второй половине недели западная погода придет в Москву и Московскую область.

«На вторую половину недели все-таки пока даем прогноз повышения температуры. С 26–27 мая уже и температура будет +18, может быть, +17…+19 градусов. Могут быть кратковременные дожди», — сообщил метеоролог.