Непогода оставила без света жителей Западной Украины

Боле 250 населенных пунктов на западе Украины остались без электричества. Это произошло из-за обрушившейся на Правобережье Днепра непогоды.

«Из-за ухудшения погодных условий, осадков и порывов ветра сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Обесточен 251 населенный пункт в семи областях. А именно: во Львовской — 70, Ивано-Франковской — 69, Тернопольской — 65, Волынской — 23, Черновецкой — 12, Житомирской — 11 и Ровенской области — один населенный пункт», — подтвердили в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На местах работают экстренные бригады энергетиков. Они трудятся над восстановлением поставок электроэнергии в города, поселки и села Западной Украины.

Как добавили в ГС по ЧС Украины, 24 февраля на территории страны ожидаются дождь и мокрый снег, днем в центре и на востоке страны синоптики пообещали сильные осадки. По всей Украине будет ветрено, шквалистые порывы достигнут местами скорости 25-28 метров в секунду. В стране объявили оранжевый уровень опасности и предупредили, что на территории страны возможны аварии техногенного характера, в том числе и связанные с отключением электричества.