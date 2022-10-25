Непогода обрушилась на Якутию | 360°

25 октября 2022, 08:37
Непогода обрушилась на Якутию
Управление образования Якутска предложило не водить детей на занятия из-за сильного ветра
Синоптики прогнозируют метель и сильный ветер 25 октября в Якутске. В связи с этим родителям разрешили по своему усмотрению оставить детей дома. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление образования столицы Якутии.
«25 октября в Якутске и его окрестностях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами метель. При усилении ветра родители (законные представители) на свое усмотрение могут принять решение о посещении детьми школы на текущий день, уведомляя классного руководителя», — сказано в сообщении.
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Коммунальные службы города из-за сильного снегопада перевели на усиленный режим работы, добавили в пресс-службе администрации Якутска. Дорожные рабочие продолжают чистить от снега улицы.
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Непогода продолжает бушевать и в других населенных пунктах Якутии, например в селе Жиганск, а также в Красноярском крае.
Жителей Якутии предупредили, что из-за большого количества осадков и сильного ветра могут начаться проблемы с электричеством, сообщил телеканал РЕН ТВ. Также сложности могут возникнуть с движением по трассе «Вилюй».
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