Неперерабатываемую упаковку призвали запретить в России

В России необходимо запретить неперерабатываемую и трудноизвлекаемую упаковку. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, правительство уже «говорит об этом» в рамках законодательных инициатив.

«Необходимо запретить — и нужно этого не бояться — неперерабатываемую упаковку и трудноизвлекаемую», — подчеркнула Абрамченко в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер обратила внимание, что сельское хозяйство, дорожное хозяйство, промышленность в состоянии замещать до 50% первичного сырья вторичными материальными ресурсами.

Ранее в Московской области на фоне приближающихся последних звонков и выпускных депутаты Мособлдумы вместе с экоактивистами и волонтерами обсудили возможность отказаться от вредной традиции использования воздушных шаров на выпускных.

Помимо Подмосковья, отказаться от воздушных шаров на праздниках планируют в Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Иркутске, Сочи и некоторых других городах. Власти рекомендуют не запускать шары в небо.

В некоторых местах дети и родители сами выступают с предложением отказаться от вредного атрибута.