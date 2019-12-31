Ненужные елки в Москве можно будет сдать уже 5 января
В Москве с 5 января будет работать 379 точек, куда можно будет принести новогодние елки, от которых хочется избавиться. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Новогодние деревья не следует отправлять в обычные контейнеры для бытового мусора. Рекомендуется отвезти их в специальный пункт приема для последующей утилизации. Ветви и стволы деревьев переработают, получив щепу. Этот материал используется для вольеров, в которых содержатся животные, а также в работах по благоустройству столицы.
По данным департамента, недавний опрос показал: большинство жителей Москвы предпочитают наряжать дома искусственные, а не живые елки.