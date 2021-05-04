Немецкая неправительственная организация «Союз защиты природы» (NABU) подала иск против строительства «Северного потока — 2». Из-за этого строительство газопровода на немецкой территории не может быть продолжено, сказано на сайте NABU.

Иск касается незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Его рассмотрит административный суд Гамбурга.

Защитники природы заявили, что «Северный поток — 2» разрушит среду обитания на дне Балтийского моря на площади, равной размеру 16 футбольных полей.

Также организация сообщила, что ранее ей уже удалось приостановить строительство трубопровода на заповедной территории для птиц во время их зимовки.

1 апреля германский регулятор отклонил протест NABU против укладки 16,5 километра труб в исключительной экономической зоне ФРГ.

«Поэтому единственный способ ограничить ущерб, наносимый Балтийскому морю, — это подать в суд», — сказано в заявлении организации.

«Газпром» надеется завершить строительство «Северного потока — 2» в этом году.