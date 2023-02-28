Экология 28 февраля 2023, 11:20 Нелегальные свалки будут находить при помощи спутников в России

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В январе 2023 были зафиксированы возгорания на полигонах Астраханской области и Карачаево-Черкесской Республики.

Российский экологический оператор (РЭО) и Рослесхоз подписали соглашение о взаимодействии. Согласно документу, данные о термических точках со спутниковых снимков будут поступать в электронную модель Федеральной схемы обращения с ТКО и синхронизироваться с картой действующих объектов — это позволит осуществлять оперативный мониторинг возгораний, а также фиксировать по стране несанкционированные свалки. Кооперация с проектом РЭО по облету полигонов с БПЛА также позволит определять причину таких возгораний и определять конкретный объем несанкционированно накопленных отходов.

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Российский экологический оператор в пилотном режиме уже провел эксперимент по наложению термических точек со спутниковых снимков свободного доступа на карту действующих объектов захоронения ТКО. В результате в январе 2023 года были зафиксированы возгорания на полигонах Астраханской области и Карачаево-Черкесской Республики.

«Данные Рослесхоза будут в режиме онлайн поступать в электронную модель федеральной схемы. Их наложение с картой действующих объектов обращения с ТКО позволит осуществлять мониторинг возгораний на объектах. Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО является одним из показателей эффективности таких объектов согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2016 № 424. Каждое возгорание должно фиксироваться в акте и уровень эффективности объектов соответственно снижаться с учетом количества допущенных возгораний. Впоследствии при недостижении установленных плановых значений показателя по количеству возгораний необходимая валовая выручка (НВВ) регулируемой организации корректируется в сторону снижения согласно приказу ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16. Соответственно данная норма мотивирует регулируемые организации не допускать возгораний ТКО, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Одна из причин возникновения лесных пожаров — переход огня на лесной фонд с других территорий, в том числе с мусорных полигонов. Соглашение с РЭО позволит интегрировать данные о возникающих на свалках термоточках из системы ИСДМ-Рослесхоз в электронную модель Федеральной схемы обращения с ТКО. Организации, получившие информацию о возгораниях на свалках, должны своевременно предпринять меры для их тушения, чтобы не допустить распространения огня. Оперативный обмен данными в рамках соглашения будет способствовать снижению рисков перехода огня на лесной массив», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

«В рамках реализации проекта по облету БПЛА в не самый пожароопасный сезон — с конца сентября по ноябрь 2022 года на фотоснимках было зафиксировано 39 тлений и возгораний на объектах. Остается только дождаться отчетов операторов о фактически достигнутых показателях результативности за 2022 год, чтобы сверить результаты. Но уже сегодня можно отметить, что инструмент мониторинга фактов возгораний и проверки данных отсутствует. Объективность предоставляемой информации в целом вызывает сомнения — за актирование возгораний отвечает сам собственник. Данные пробелы решаются не только за счет нормативного регулирования, но в первую очередь требуют уникального подхода к независимому мониторингу эксплуатации объектов», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Соглашение между ППК РЭО и Рослесхозом имеет стратегический характер для отрасли в целом и является основой для создания системы дистанционного мониторинга объектов обращения с ТКО как легальных, так и несанкционированных.

«Уже более 5000 мусоровозов передают в ППК РЭО сведения о своих маршрутах. На основании выявленных с помощью анализа треков мусоровозов данных о сомнительных остановках, о местоположении легальных объектов обращения с отходами, при помощи наложения термических точек Рослесхоза на указанные слои данных, мы получим объективную карту потенциальных мест несанкционированного размещения отходов. Система дистанционного мониторинга объектов обращения с ТКО, создаваемая РЭО, позволит значительно снизить риск возникновения нелегальных сбросов отходов и тем самым улучшить экологическую обстановку», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.