«Нектар не бродит»: названы истинные причины опьянения пчел

Нектар в живых цветах не может забродить и вызвать опьянения у пчел при наступлении жары. Процесс брожения вызывают грибковые бактерии, которые убивают растения. Пьяные пчелы действительно бывают, но нектар не имеет к этому никакого отношения. Подробности «360» рассказал президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс.

Он отметил, что при жаркой погоде, которая установилась в Московской области нектар выделяется особенно усиленно, поэтому активность пчел увеличится. Эксперт рассказал, что опьянение у пчел могут вызвать химикаты, которыми обрабатываются леса.

«Такая отрава не является убийственной дозой для пчел, но они ведут себя, как пьяные и достаточно агрессивно», — поделился эксперт.

Еще одной причиной появления пьяных пчел может стать нечестный пасечник. Такие люди добавляют спирт в сахарный сироп, который пьют пчелы.

«Такая пьяная пчела начинает грабить соседние пасеки. Попасть в улей она может свободно. Живущий там рой не будет ей мешать. Они не противостоят пьяным пчелам», — рассказал Александр Кукс.

Он отметил, что это единственный случай, когда пчела может по-настоящему опьянеть, но здесь главную роль играет человек. Для поимки опоившего насекомых пасечника применяют простой метод. Над летком в улей наносят краску, когда пьяная пчела снова прилетит, при входе она спинкой заденет окрашенное место. После этого ее владельца можно вычислить.

«Еще есть такое понятие „пьяный мед“, когда нектар собирают с ядовитых растений. Самое известное — рододендрон, который распространен на Кавказе. В Подмосковье если он есть, то только в небольших количествах», — подчеркнул Александр Кукс.

Сообщения о пьяных пчелах в Московской области СМИ распространили из Telegram-канала пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области. Авторы просто привели интересный факт, никак не связанный с регионом. Кроме того, ни о какой опасности для жителей в сообщении нет.