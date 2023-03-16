Экология 16 марта 2023, 12:17 Нейросети помогут засекать птиц у мусорных полигонов

Читать 360tv в

РЭО предложил использование новых цифровых технологий в отрасли

Российский экологический оператор прорабатывает возможность применения нейронных сетей для выявления нарушений на объектах размещения отходов, в том числе скопления птиц на полигонах. Об этом представители РЭО сообщили на сессии «Цифровой импульс развития отрасли: внедрение IT-решений по обращению с ТКО и экомониторинга» WASMA-2023.

Реклама

Реклама

«Эффективным средством обработки информации с полигонов являются нейронные сети. Мы сейчас ведем совместные исследования с компаниями, которые активно настраивают свои нейронные сети. Полагаем, нейросети позволят в автоматизированном или полуавтоматизированном режиме выявлять нарушения на полигонах. То есть определять, есть там выход фильтрата или нет, есть ли скопления птиц над полигонами, выходят ли отходы за их границы, фиксировать возгорания», — сказал руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков.

В 2022 году благодаря облету полигонов дронами с воздушно-лазерным сканированием выявлено свыше 2400 нарушений. Среди них отсутствие ванн дезинфекции, весового контроля, обводных каналов и сетчатого ограждения в зоне выгрузки отходов, КПП, ворот или шлагбаума, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка, наличие тлений и возгораний, нарушение санитарно-защитной зоны.

«Цифровые технологии, которые мы рассматриваем и уже применяем, позволяют сократить сроки обследование состояния полигонов России. Кроме того, работа РЭО по выявлению наиболее технологичных решений направлена на то, чтобы сделать отрасль по обращению с отходами более привлекательной для инвестиций», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.