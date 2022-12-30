Экология 30 декабря 2022, 12:00 Нейросети будут искать нарушения на российских полигонах

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Искусственный интеллект будет работать в связке с дронами, пояснили в Российском экологическом операторе

Нейросети для выявления нарушений на объектах размещения отходов начнут применять в России. Благодаря этому обработка результатов облетов мусорных полигонов на предмет нарушений станет быстрее, а точность выявления таких нарушений составит не менее 90%. Всего, как сообщили в Российском экологическом операторе, в 2022 году количество облетов полигонов приблизилось к отметке 500 в 62 регионах России.

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«В 2023 году РЭО запускает инновационный проект — нейросети для выявления нарушений на полигонах и прилегающих к ним территорий. Основная цель проекта — использование нейросети российских разработчиков и ее обучение для выявления нарушений на полигонах по результатам их мониторинга при помощи беспилотников. То есть дроны будут получать актуальные изображения полигонов, а нейросети будут из изучать и находить нарушения. Использование нейросетей для обработки результатов облетов позволит сократить время на выявление почти 20 видов нарушений на полигонах. Ожидается, что полученные результаты позволят эксплуатировать объекты более качественно и в соответствии с требованиями законодательства РФ. Сейчас мы активно обсуждаем детали предстоящего решения с российскими разработчиками. Хочу отметить, что РЭО стремится сделать максимально прозрачной отрасль обращения с отходами с использованием современных цифровых технологий», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее РЭО подвел итоги проекта по облету полигонов дронами с воздушно-лазерным сканированием. На объектах размещения отходов было выявлено свыше 2400 нарушений. Среди них отсутствие ванн дезинфекции, весового контроля, обводных каналов и сетчатого ограждения в зоне выгрузки отходов, КПП, ворот или шлагбаума, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка, наличие тлений и возгораний, нарушение санитарно-защитной зоны.

РЭО запустил проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости в мае этого года. Дроны проводили лазерное воздушное сканирование. Сначала беспилотный летательный аппарат с лидаром (средство мобильного лазерного сканирования) делает облет полигона. На основании полученных измерений строится облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.

На цифровом двойнике полигона определяется фактически оставшийся срок службы объекта — остаточная вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений — выход навалов отходов за границы отведенного земельного участка, выход фильтрата вне специально оборудованных мест и так далее.