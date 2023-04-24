Экология 24 апреля 2023, 09:54 Нейронные сети начнут применять на мусорных полигонах и в работе регоператоров

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Стратегию цифровой трансформации на период 2023–2025 годов разработал РЭО

Российский экологический оператор разработал Стратегию цифровой трансформации компании на период 2023–2025 годов. Она включает в себя использование технологий нейронных сетей, прогнозирования и автоматизации в работе полигонов и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«Защита окружающей среды, решение различного рода задач в сфере экологии в современном мире неразрывно связаны с использованием цифровых технологий. РЭО разработал Стратегию цифровой трансформации, в рамках которой планируется реализация ряда мероприятий, направленных на совершенствование контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО путем применения таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д. В 2022 году мы уже провели мониторинг полигонов с использованием беспилотников. Планируем продолжить использование возможностей искусственного интеллекта, в том числе в части применения моделей прогнозирования развития сферы ТКО в регионах, автоматических и роботизированных установок на объектах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Цифровая трансформация компании — процесс многосложный как с точки зрения трансформации бизнес-процессов компании, так и трансформации бизнес-процессов всей отрасли обращения с ТКО. В первую очередь мы нацелены на совершенствование наших внутренних процессов, оказывающих непосредственное влияние на выполнение стратегических задач РЭО, а также процессов взаимодействия с участниками отрасли ТКО. В рамках Стратегии запланировали выполнение ряда проектов с использованием больших данных, нейронных сетей, цифровых двойников и т. д. Среди них технологии роботизированной оптической сортировки отходов с нейросетями и увеличения доли отбираемых фракций на пилотном объекте, создание типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов инфраструктуры обращения с ТКО», — сообщил заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров.

Все мероприятия планируется осуществить в рамках Стратегии в период с 2023 по 2025 год.