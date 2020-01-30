Неизвестный монстр напугал соцсеть TikTok. Видео

Пользовательница социальной сети TikTok ником @natalie1526n (Nataliia Vorobok) разместила ролик, на котором запечатлено неизвестное морское животное с головой и тремя щупальцами. Видео стало вирусным, набрав 18,7 тысяч комментариев и почти 1,5 миллиона просмотров.

На видео рыбак спрашивает мать: «Ты это видела? Что это за монстр?». Испуганная женщина отвечает: «Боже, что это за тварь?!».

Комментаторы предположили, что это или мутировавший осьминог, или скат. В любом случае, существо им очень не понравилось.

Видео: TikTok

В конце декабря стало известно о создании нового устройства для отпугивания белых медведей. Его создали ученые из Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) ради безопасности жителей арктических поселений.