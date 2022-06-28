Неизвестные вылили в реку Лобня вещество, ставшее ловушкой для птиц. Виновных найдут и накажут

Неизвестные слили вязкую химическую жидкость, похожую на клей или мазут, в подмосковную реку Лобня. Пострадало множество птиц. Ситуацией занялись местные администрация, управление МЧС, Роспотребнадзора, Министерство экологии Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Пострадавшим птицам пытаются помочь волонтеры, представители общественного экологического движения. Они стараются смыть жидкость и очистить испачканные перья. Приехавший на место врач-орнитолог предположил, что у голубей «общее отравление организма» и спасти их в любом случае не получится.

Источник фото: телеканал «360»

«Это что-то вроде клея, оно имеет какую-то полимерную основу, тянется. И это оно еще разбавленное. Дрянь жуткая. Запаха нет. Если честно, я почти уверен, что ничего мы не сделаем», — признался «360» один из добровольцев.

Местные жители сообщили о загрязнении реки в Единую диспетчерскую службу 24 июня. Сотрудники администрации Лобни выехали на место и составили акт осмотра территории. Документ вместе с фотографиями отправили в Роспотребнадзора и Министерство экологии и природопользования Подмосковья, а также в лобненский отдел МВД.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники Лобненского водоканала взяли пробы жидкости из реки и очищает ливневку в том месте, где произошел сброс. На место также выезжали представители МЧС — они выставили вокруг загрязненного участка плавучие заграждения и предоставили сорбент. Работники МКУ «Управление по работе с территориями» выполнили обработку сорбентом и начали очищать реку от химических веществ.

Источник фото: телеканал «360»

На следующий день после происшествия Минэкологии Подмосковья взяло дополнительную пробу для экспертизы. Результаты придут 1 июля.

Администрация Лобни направила в министерство заявку на включение разработки проектной документации по расчистке реки Лобня в региональную госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья».