Экология 25 февраля 2023, 11:46 Неизвестные убили 26 краснокнижных оленей на Сахалине РИА «Новости»: неизвестные убили 26 краснокнижных оленей в Охинском районе Сахалина freepik

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На Сахалине неизвестные убили 26 оленей, занесенных в Красную книгу. Об этом представители местного агентства лесного и охотничьего хозяйства рассказали журналистам РИА «Новости».

«Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области», — отметил сотрудник организации.

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По словам собеседников агентства, останки животных нашли в Охинском районе. Там проходил рейд по защите и охране объектов животного мира.

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Представители зооохранного агентства отметили, что в этом регионе численность животных, ставших жертвами злоумышленников, оценивается примерно в две тысячи голов. Такая немногочисленная популяция и стала поводом для занесения этого вида оленей в местную Красную книгу.

Сотрудники агентства сообщили, что уже готовят материалы для подачи заявления в правоохранительные органы. В случае поимки убийц редких животных этим злоумышленникам грозит уголовная ответственность. Также их обяжут возместить нанесенный природе вред.