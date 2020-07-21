Неизвестная коричневая субстанция прибилась к берегам Новороссийска

Отмечается, что загрязненный участок Черного моря источает неприятный запах. По словам местных жителей, это «добро» уже несколько дней не покидает каемку берега. Они отметили, что в настоящий момент из-за этого «аромата» здесь невозможно прогуляться с мороженым в руках, пишет «Царьград».

Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко рассказал, что в портовой зоне нередко происходят разные сливы отходов. По его словам, в месте, где обнаружена субстанция, в море впадает река Цемес. В нее тоже время от времени попадают нечистоты.