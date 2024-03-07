Экология 07 марта 2024, 07:15 Нехватка воды спровоцирует конфликт между странами Европы Politico: ЕК предупредила о риске конфликта между странами из-за дефицита воды Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//globallookpress

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Дефицит водных ресурсов из-за глобального потепления замедлит экономический рост стран Евросоюза и спровоцирует конфликты. Еврокомиссия выпустила документ с рекомендациями по этому поводу, сообщило Politico.

Журналисты получили доступ к коммюнике, которое распространят в середине марта. Еврокомиссия призовет страны блока усилить борьбу с изменением климата. Специалисты назовут нехватку воды как проблему, которая угрожает почти всем аспектам жизни: продовольственной безопасности, инфраструктуре и экономике.

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«Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают… усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри и между государствами-членами по поводу трансграничных водных ресурсов», — заявили эксперты, готовившие послание.

Они предупредили, что устойчивость к изменению климата — это вопрос конкурентоспособности экономики. По консервативной оценке, в 2100 году глобальное потепление замедлит рост экономики Евросоюза на 7%. Принятых мер, по мнению Еврокомиссии, недостаточно. Они призвали страны всерьез отнестись к проблеме и лучше подготовиться к климатическим рискам.

ЮНЕСКО прогнозировало нехватку пресной воды к 2030 году. Специалисты призвали усилить меры сохранения водных ресурсов.