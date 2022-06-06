Нефтяные пятна заметили на реке Лена в Якутии

В социальных сетях появились видео, на которых видны нефтяные пятна на реке Лена. Прокуратура Якутии выяснит причины загрязнения водоема нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кадры, на которых по реке Лена плывут нефтяные пятна, распространили пользователи социальных сетей. По словам автора ролика, видео сняли рано утром 4 июня.

«Все в мазуте. Пятна на половину реки», — сообщил автор материала.

Прокуратура республики Саха (Якутия) поручила природоохранной прокуратуре региона организовать проверку по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами реки Лены на территории Ленского района.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры.