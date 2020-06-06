Нефтяное пятно заметили в Волге

Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова. Об этом областная прокуратура написала в Instagram.

Нефтяное пятно обнаружено в Волгоградском водохранилище реки Волга в районе Увекского ковша. На фотографии в воде видно темное пятно. В нескольких десятках метрах от берега установлены боновые заграждения на площади около 70 квадратных метров.

Специалисты лаборатории взяли пробы воды, чтобы определить степень загрязнения.

«По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.

На место выехали областные и городские спасатели, химическо-дозиметрическая лаборатория и оперативная группа для проведения разведки облспаса, а также представители администрации Саратова и полиция, сообщил сайт kp.ru.

Специалисты убирают загрязнения и выясняют природу нефтяного пятна.

«Угрозы распространения нет, ситуация полностью под контролем. Все службы отреагировали своевременно и комплексно», — заявил руководитель Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Ранее авария произошла на ТЭЦ-3 в Норильске. Там около 21 тысячи тонн нефти разлилось по реке и попало в почву. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в 200 раз. В ближайшее время направление движения нефтяного пятна на реке Амбарной может измениться из-за ветра.