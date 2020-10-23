Нефтяное пятно в Находке закрыли боновыми заграждениями
Предпринятые меры озвучили в пресс-службе правительства Приморского края, сообщил «Интерфакс».
«В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения», — заявили в администрации региона.
В Росприроднадзоре ранее озвучили примерную площадь распространения нефтяного пятна: оно разлилось на площади в 34 775 квадратных метров. Предварительно установлено, что распространяться загрязнение начало от причала ООО «Трансбункер-Приморье». На предприятии проведут плановую проверку.
Сначала о разливе нефтепродуктов в заливе заявили в соцсетях жители Находки. Факт загрязнения подтвердили власти города.
Источник и обстоятельства загрязнения устанавливают специалисты Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Они возьмут пробы воды, канализационных стоков и проведут осмотр территории находящихся рядом с берегом предприятий.