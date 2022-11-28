Экология 28 ноября 2022, 23:15 Нефтепродукты загрязнили более 40 тысяч «квадратов» Черного моря в Сочи Росприроднадзор расследует загрязнение Черного моря нефтепродуктами в морпорту Сочи Пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора

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Росприроднадзор расследует загрязнение нефтепродуктами Черного моря в сочинском порту. Как сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении ведомства, нанесенный акватории ущерб эксперты оценили в 3,5 миллиона рублей.

В пресс-службе управления рассказали, что лабораторные исследования подтвердили сообщения о загрязнении.

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«По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров», — уточнили представители Росприроднадзора.

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Виновные в происшествии пока не установлены, ведомство расследует, кто и при каких обстоятельствах допустил загрязнение водного объекта.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Московской области через суд будет добиваться от компании «Нью Рига Резорт», которая управляет гостиницей, повысить уровень очистки сточных вод. В приток реки Малой Истры фирма сбрасывает стоки с превышением предельно допустимой концентрации пяти загрязняющих веществ.