На прошлой неделе в водоем подмосковных Химок попали нефтепродукты. По данным Росприроднадзора, произошла утечка масла и дизельного топлива. Главное об аварии — в материале «360».

Химкинское водохранилище расположено на канале имени Москвы. Оно появилось в 1930-х годах при строительстве канала из-за перекрытия плотиной реки Химка. К водохранилищу примыкает Бутаковский залив. МКАД делит его на две неравные части: небольшая относится к Московской области и образует реку Грачевка (Чернавка), основная, как и все Химкинское водохранилище, — к Москве.

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Нефтепродукты попали в Грачевку 25 июня из ливневой канализации Химок, заявили в Минэкологии Московской области. Загрязнение прошло через коллектор, за который отвечает муниципальное предприятие «Химводосток». Ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Специалисты взяли пробы воды «для точного установления виновника загрязнения».

После аварии местные жители жаловались на неприятный запах. Также на месте разлива заметили уток с загрязненным оперением.

29 июня в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы) сообщили о превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в тысячу раз. Подтвердилась гибель рыбы и птицы в районе загрязнения. Площадь разлива увеличилась к тому времени с 500 квадратных метров до 23 тысяч.

Источник фото: «360»

Аварию, как сообщалось, устраняют в круглосуточном режиме — нефтепродукты откачивают, обрабатывают сорбентами и ограничивают бонами для предотвращения дальнейшего распространения.

Замглавы Химок Дмитрий Чистяков тогда же говорил «360», что источник загрязнения найден, «данным предприятием занимаются следственные органы и Росприроднадзор». Чиновник добавил, что ликвидация аварии завершается.

30 июня Росприроднадзор назвал источником загрязнения Химкинского водохранилища предприятие Минобороны. По данным ведомства, произошла утечка масла и дизельного топлива на территории главного военно-строительного управления (ГВСУ) «Спецстрой» в Химках. Эти продукты попали в коллектор ливневой канализации. Из-за отсутствия в нем очистных сооружений загрязнение вышло в реку.

На территории «Спецстроя» по Коммунальному проезду, 12 был обнаружен колодец и другие открытые резервуары с нефтепродуктами, уточнило ведомство. Здесь же находится заброшенная автозаправка. В ее подземных резервуарах осталось дизельное топливо.

На сообщение отреагировали в главном военно-строительном управлении № 14. Там заявили «360», что не имеют отношения к загрязнению водоема Химок.

По данным предприятия, на его складах и в резервуарах нет нефтепродуктов, «аналогичных обнаруженным в Химкинском водохранилище». Утечек и разливов горюче-смазочных материалов на предприятии не выявили.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области и городская прокуратура Химок проводят проверку. Росприроднадзор подсчитывает причиненный экологии ущерб.

Специалисты «Химводостока» занимаются расчисткой русла реки и откачкой нефтепродуктов из колодцев.