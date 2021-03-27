Нефтепродукты попали в реку Миасс в Челябинске

Жители Челябинска заметили масляное пятно в реке Миасс и поделились снимками с места загрязнения в соцсетях. В Министерстве экологии Челябинской области установили, что нефтепродукты попали в реку через трубу, расположенную около конгресс-холла. Об этом сообщил сайт 74.ru.

Загрязнение реки Миасс заметили на улице Набережной в Калининском районе Челябинска. Замглавы Минэкологии региона Виталий Безруков сообщил, что ведомство уже в курсе ситуации.

Комиссия выезжала на место утром в субботу. Инспекторы установили, что загрязнение произошло через трубу у конгресс-холла, где река Игуменка впадает в Миасс.

«Скорее всего, это смыв с дорог, такие случаи уже были», — сказал Безруков.

Теперь остается понять причину, почему ливневые стоки оказались в реке. Это могло произойти из-за незаконной врезки в трубу. Возможный источник — автосервис или мойка.

Накануне нефтяное пятно заметили в реке Волхов в Великом Новгороде. В правительстве Новгородской области пообещали принять все меры для того, чтобы не допустить распространения загрязнения.