Нефтеперерабатывающий завод в Москве высадил деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Москве высадил деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. В честь 76-й годовщины Победы на территории предприятия появилось 76 новых лип и акаций.

Московский НПЗ присоединился к международной акции «Сад Памяти», которая проходит второй год подряд. В ней участвуют уже более 50 стран. Цель — посадить 27 миллионов деревьев, то есть по одному в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

«Дерево сажаю в честь прадеда. В годы войны он был пулеметчиком. И погиб под Сталинградом. Высадку посвящаю его памяти», — сказал инженер Сергей Федянин.

На благоустроенной территории вырастет аллея из лип и акаций.

«Тот, кто посадил свое дерево, будет всегда, проходя мимо этого места, смотреть в эту точку, где он посадил дерево. Закладывается восприятие такое, чувство привязанности к своей земле. Как поется в песне — родина начинается с дерева, которое за окном», — отметил первый зампред ЦС ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Завод стал уделять экологии еще больше внимания. Благодаря комплексной модернизации и современным технологиям новые объекты расположены компактно. А освободившиеся площади задействуют, в частности, для озеленения.

«Много зеленых насаждений, благоустроенных мест отдыха, это говорит о том, что завод действительно уделяет огромное внимание не только самому производству, но и тому, в какой среде находятся и сотрудники, и предприятие», — заметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По словам генерального директора АО «Газпромнефть-МНПЗ» Виталия Зубера, требование к экологии и снижение техногенного воздействия — основная задача. За последние годы удалось сократить техногенные воздействия в четыре раза за счет реализованных мероприятий и технических мероприятий.

Московский НПЗ активно поддерживает экологические проекты не только на предприятии, но и в городском пространстве Юго-Восточного округа столицы. За 10 лет работники высадили более трех тысяч деревьев и кустарников в Печатниках, Марьине и Капотне.