Нефть разлилась в порту Темрюка

Утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Темрюка. Топливо разлилось с судна Lady Leila, рассказала в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что недавно нефтяную пленку нашли недалеко от строящихся причалов порта Мечел-Темрюк.

«Это становится похоже на закономерность», — написала Радионова.

При этом она пообещала, что нефтепродукты обязательно обнаружат, а виновных в их утечках привлекут к ответственности.

На нефтяное пятно рядом с Геленджиком — в районе села Кабардинка — наткнулись и участники заплыва. Проверку начала Южная транспортная прокуратура.