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    28 сентября 2021, 20:52

    Нефть разлилась в порту Темрюка

    Александра Ломейко

    Утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Темрюка. Топливо разлилось с судна Lady Leila, рассказала в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

    Она подчеркнула, что недавно нефтяную пленку нашли недалеко от строящихся причалов порта Мечел-Темрюк.

    «Это становится похоже на закономерность», — написала Радионова.

    При этом она пообещала, что нефтепродукты обязательно обнаружат, а виновных в их утечках привлекут к ответственности.

    На нефтяное пятно рядом с Геленджиком — в районе села Кабардинка — наткнулись и участники заплыва. Проверку начала Южная транспортная прокуратура.