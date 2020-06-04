Нефть разлилась после прорыва трубопровода в Пермском крае. Прокуратура начала проверку

В Пермском крае разлилось около 10 кубометров нефти после прорыва на магистральном трубопроводе. Прокуратура начала проверку.

«По предварительной информации, 3 июня на трубопроводе АО „Транснефть-Прикамье“ юго-западнее деревни Тулумбаиха в результате разгерметизации произошла утечка нефти в объеме около 9,6 кубометров на площади 12 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

После происшествия прокуратура Оханского района начала проверку соблюдения требований экологического законодательства, также будет дана правовая оценка действия лиц, которые допустили загрязнение окружающей среды.

В АО «Транснефть-Прикамье» сообщили, что работа нефтепровода была остановлена уже через две минуты после разгерметизации. В компании подчеркнули, что разлившаяся нефть локализована, угрозы попадания в водоемы нет.

«Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — отметили в АО «Транснефть-Прикамье».

В экстренных службах Пермского края рассказали РИА «Новости», что из-за происшествия перекрыт участок нефтепровода протяженностью около 400 километров. Аварийные работы планируют завершить к 6 июня. В ликвидации последствий участвуют 34 человек и 10 единиц техники.