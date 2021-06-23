Неэкологичную упаковку для яиц могут запретить в России

Российский экологический оператор составил перечень из 28 наименований наиболее трудно перерабатываемых на территории страны товаров и упаковки из пластика. В их число вошла и пластиковая упаковка для яиц. Тем более, в стране уже есть инфраструктура для производства экологичной упаковки для яиц — пульперкартона (переработанной макулатуры).

По данным ТАСС, постепенный запрет может произойти в течение 1–2 лет.

«Наша задача — сделать так, чтобы на полках магазинов было как можно меньше товаров и упаковки, которые трудно или невозможно переработать. Сейчас мы включили в список 28 наименований. Там есть пластик, который можно заменить деревом или бумагой. Например, ватные палочки, упаковка для яиц из полистирола. Но на самом деле и пластик пластику рознь. Так, гораздо экологичнее производить пластиковые стаканчики и крышки к ним из ПЭТ или полипропилена, нежели использовать полистирол. И таких примеров много», — поясняет гендиректор РЭО Денис Буцаев. Помимо упаковки для яиц из полистирола, в перечне есть и упаковка для перепелиных яиц из ПЭТ-пластика. Она тоже может изготавливаться из пульперкартона.

«Пульперкартон в полной мере отвечает принципам экономики замкнутого цикла, — пояснил Денис Буцаев. — На это есть ряд причин. Во-первых, возможность переработки. Пульперкартон производится из вторичного сырья — макулатуры. Во-вторых, возобновляемость ресурса. Запасы целлюлозы при рациональном использовании лесов не ограничены. В-третьих, биоразлагаемость. Четвертая причина — нетоксичность: это натуральный материал. Наконец, нулевой углеродный след даже при сжигании: сколько дерево поглотило углерода при росте, столько выделилось при сжигании. А при переработке пульперкартон удерживает в себе углерод».

Пульперкартон распространен во всем мире. Он используется в медицине, промышленности, для производства упаковки овощей и фруктов и др. То есть помимо упаковки для яиц, пульперкартон может заменить вспененный пластик — полистирол — практически в любых предметах. В России же огромная часть рынка пульперкартона — 95% — приходится на упаковку для яиц, остальное — это, например, подстаканники и другие предметы. Что касается российского рынка упаковки для яиц, пульперкартон на нем занимает около 70%. Остальное — это прежде всего упаковка для яиц из вспененного полистирола.

Переход на пульперкартон в России не получит значительных препятствий. В стране уже сейчас налажена производственная инфраструктура по изготовлению изделий из пульперкартона. Мощностей заводов достаточно для полного покрытия потребностей внутреннего рынка. Между тем благодаря налаженной системе весьма быстро удастся увеличить мощности как за счет существующих заводов, так и за счет расширения региональной сетки. Заводы по производству пульперкартона не такие сложные и капиталоемкие, как традиционные бумажные производства. При этом стоимость упаковки для яиц сейчас не так уж сильно разнится, если сравнивать между собой упаковку из полистирола и пульперкартона. Но благодаря экологическому сбору, ставка которого устанавливается исходя из расчета затрат на обращение с отходами, стоимость упаковки из вспененного полистирола вырастет, поскольку полистирол неэкологичен.

«Переход на экологичные альтернативы, который затронет отдельные неперерабатываемые товары, будет проходить постепенно, — пояснил Денис Буцаев. — Все понимают, что бизнесу нужно успеть перестроиться. Например, некоторым птицефабрикам — сменить фасовочные станции, предназначенные для использования упаковки из вспененного полистирола. Это не требует огромных вложений. Плавный переход позволит перейти на использование экологичной альтернативы примерно в течение двух лет», — пояснил Денис Буцаев.

По словам Буцаева, рынок динамичен: на нем появляются новые продукты, причем более эффективные и экологичные. Спроса у населения на них все больше и больше. Появляются альтернативные технологии, к переходу на которые нужно планомерно идти.