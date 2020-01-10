Недолгая зима: синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на выходных

В выходные жителей Московского региона ждут минусовые температуры и снегопад. Сугробы наметет до 5-8 сантиметров: осадков выпадет до 10% от месячной нормы.

О погоде в ближайшие дни на европейской территории России рассказал РИА «Новости» глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, со стороны Польши, Прибалтики и Белоруссии в субботу придет циклон. Смоленску, Новгороду и Пскову он сулит потеплением и мокрым снегом. Температура будет колебаться в пределах нуля градусов.

«На северо-западе европейской части страны и востоке Московской области 11 января <…> днем будут отрицательные температуры, соответственно со снегом», — заметил Варакин, пообещав слабый мороз и снегопад и в воскресенье.

На границе Владимирской и Нижегородской областей, пояснил он, ночью столбики термометров покажут -5…-10 градусов. Достаточно прохладно — до -5…-7 — будет и на севере и северо-востоке Подмосковья. В Кашире и Ступине, полагает метеоролог, погода более теплая. Температура превышает норму. И хотя похожа на зиму, радоваться этому придется недолго.

«В старый Новый год, с 13-го, опять тепло, уже плюсовые температуры. К 16 января зона тепла перейдет на все субъекты Центрального округа», — заключил Варакин.

Пока в Москве и области все же есть небольшие морозы, в Сочи зацвели мимоза, сирень и лесные колокольчики. Это произошло на полтора месяца раньше, чем обычно, из-за аномально теплой и сухой погоды.