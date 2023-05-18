Экология 18 мая 2023, 17:39 Неделя поддержки компостирования стартовала в Москве

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Впервые в России проходит Неделя поддержки компостирования.

Ключевым мероприятием недели стала конференция на тему «Компостирование: необходимость, выгода или хобби». Участники дискуссии обсудили, есть ли рыночные перспективы и экономическая мотивация в переработке органических отходов различного генезиса, какова российская и международная практика в данном направлении.

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Затронули такую тему, как сбор, переработка и расширение использования продуктов переработки органических отходов. Что это все-таки — маркетинг и задача предпринимателя или совместная заинтересованность и общественно-значимая деятельность, каковы инструменты и меры поддержки для стимулирования вовлечения в переработку менее коммерчески привлекательных, но проблемных для регионов категорий отходов. Участники также обсудили проблемы увеличения переработки и снижения захоронения и негативного воздействия органических отходов — технологические, нормативные или административно-организационные.

Нормативные вопросы, требующие в том числе и изменения законодательства, звучали наряду со специальными технологическими и экономическими темами.

В частности, многие регионы, причем как представители органов власти, так и бизнеса, говорили о необходимости отнести деятельность по сбору и переработке вторичного сырья и побочных продуктов и близкие экологические проекты к социальному предпринимательству, что позволит уменьшить расходы предпринимателей, относящихся к МСП, на развитие своих проектов, а также позволит рассмотреть меры поддержки для них. В свою очередь, эти предприниматели создают отдельную маршрутизацию, в частности, для органических отходов, внедряют их переработку и, в итоге, способствуют снижению полигонного захоронения или загрязнения отходами животноводства, то есть реализуют общественно-полезные цели. В проекте соответствующей статьи 209 Федерального закона в 2020 году содержались эти нормы, но в итоговый текст Закона не попали.

«Ассоциация „Ресурс“ активно содействует исполнению показателей национального проекта „Экология“, в приоритетах которого снижение объемов захоронения отходов. В том числе — внедрению и популяризации технологий, которые позволяют в целях создания устойчивых систем по обращению с отходами одновременно с крупными проектами вовлекать малое и среднее предпринимательство (МСП) и граждан. Одним из недооцененных направлений по уменьшению объема захоронений отходов, на сегодня является популяризация и расширение распространения компостирования. Это позволяет решать не только системные вопросы, но и локальные задачи. Наряду со снижением вреда окружающей среде, переработкой отходов и побочных продуктов — создание продукции, имеющей потенциальный или реальный спрос, а значит, экономическую составляющую. Важно найти разумный баланс между обоснованной ответственностью и затратами на утилизацию крупных отходообразователей и возможностью использования вторичных ресурсов (имеют статус отходов) через стадию вторичного сырья для новой полезной продукции. На конференции „Компостирование: необходимость, выгода или хобби“, организованной Ассоциацией „Ресурс“ мы обсудили пути их решения», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.»

Обсуждение вопросов, связанных с компостированием, собрало широкую аудиторию, в том числе более 130 человек в смешанном формате. В работе площадки приняли участие представители ППК «Российский экологический оператор», Агентства стратегических инициатив, Всероссийского общество охраны природы, региональных и муниципальных органов власти, академического сообщества и бизнеса.