Экология 31 мая 2023, 04:53 Небольшой дождь и до +23 градусов пообещали москвичам в среду Гидрометцентр: в среду в Москве ожидается небольшой дождь и +23 градуса Freepik

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Погода в среду, 31 мая, в Москве будет облачная с прояснениями, возможен небольшой дождь. Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра, столбики термометра поднимутся до +23 градусов.

Днем в столице воздух прогреется от +16 до +18 градусов, ночью столбики термометра опустятся до отметки в +5 градусов.

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В Московской области температура поднимется от +16 градусов до +21 градуса днем, ночью похолодает до +3 градусов.

По прогнозу ветер ожидается северо-западный, он подует со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Запуск гидрометеорологического космического аппарата «Электро-Л» позволит составлять наиболее точные прогнозы погоды, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Спутники могут дать около 80% информации сканирования атмосферы.